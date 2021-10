Cremonese, Zanimacchia: "Benevento forte, ma vogliamo vincere" Il centrocampista grigiorosso: "La Strega lotterà per la promozione"

Luca Zanimacchia, centrocampista della Cremonese, quest'oggi ha incontrato la stampa in vista del match di domenica tra grigiorossi e Benevento:

"In questo campionato non ci sono partite facili o difficili. Lo abbiamo visto contro la Ternana, dove siamo riusciti a vincere al termine di una gara tosta. Il Benevento è una squadra costruita per salire, ma l'affronteremo come tutte le altre. La stiamo preparando bene e cercheremo di andare in campo per vincere. Dove possiamo arrivare? E' presto per dirlo. Dobbiamo dare continuità a quanto fatto fino a questo momento attraverso il lavoro, poi il resto sarà una conseguenza. Siamo un gruppo umile che ha tanta voglia di fare bene. I calciatori più esperti ci spingono ad allenarci in maniera positiva come fanno loro. Per noi giovani sono un esempio".