Benevento, il calendario delle gare di dicembre Il 26 la Spal accoglierà i giallorossi alle 15

La Lega di B ha reso noto il programma delle gare dalla 16esima giornata di andata alla prima di ritorno. Sabato 4 dicembre alle 14 si accenderanno i riflettori su Benevento - Pordenone. Venerdì 10 alle 20.30 i giallorossi affronteranno la Ternana in trasferta, Benevento – Monza invece andrà in scena domenica 19 alle 18.30. Il campionato cadetto non si fermerà nemmeno durante le festività natalizie, cosa risaputa, il 26 quindi la Spal accoglierà i sanniti alle 15, il 29 altra trasferta per la strega, la prima di ritorno in casa dell'Alessandria con appuntamento fissato alle 14.