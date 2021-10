Benevento, Glik e Ionita tornano in gruppo Per Cremona Improta e Pastina out

Quest'oggi Glik e Ionita hanno preso parte all'allenamento col gruppo sannita. Entrambi, di rientro dagli impegni con le rispettive nazionali, saranno a disposizione di Fabio Caserta che a questo punto potrà riconfermare anche allo Zini il 4-3-3. Calò e Ionita saranno della partita, la scelta del “terzo” quindi dovrà ricadere su uno tra Tello e Viviani con quest'ultimo favorito. Si attende invece il rientro di Lapadula. Restano i dubbi sul suo possibile utilizzo, dopotutto l'attaccante avrà poco tempo per recuperare. Non mancheranno però le alternative in questo reparto. Moncini scalpita per avere più spazio. Sau ha dimostrato in questi giorni di aver recuperato completamente dagli ultimi acciacchi. Senza dimenticare la presenza di Di Serio che già mercoledì ha iniziato a lavorare con la squadra. Resteranno out Improta e Pastina. Cresce la condizione dell'esterno di Pozzuoli che sta seguendo un programma differenziato, lo staff medico però non vuole affrettare i tempi per evitare il rischio di una possibile ricaduta.