Serie B, LIVE / Cremonese - Benevento 0-0 La Strega sfida la truppa di Pecchi allo Zini

Cremonese - Benevento 0-0 (Live)

Cremonese (4-2-3-1): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Valzania, Castagnetti; Zanimacchia, Vido, Gaetano; Di Carmine. A disp.: Carnesecchi, Ciezkowski, Baez, Nardi, Ciofani, Buonaiuto, Strizzolo, Meroni, BArolomei, Fagioli, Crescenzi, Okoli. All.: Pecchia

Benevento (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Viviani, Calò; Brignola, Sau, Tello; Moncini. A disp.: Muraca, Manfredini, Basit, Lapadula, Vokic, Vogliacco, Insigne, Di Serio, Ionita, Masciangelo, Talia. All.: Caserta

Arbitro: Marcenaro di Genova. Assistenti: Schirru di Nichelino e Vigile di Cosenza. IV ufficiale: Angelucci di Foligno. VAR e AVAR: Sozza di Seregno e Vecchi di Lamezia

PRIMO TEMPO

8' Fase di spinta del Benevento che ha conquistato tre angoli in pochi minuti

4' Fase di studio tra le due squadre

0' Comincia la partita

LE SCELTE

Si torna finalmente in campo dopo la sosta delle nazionali che, c'è da dirlo, ha condizionato le scelte di Caserta per il match di questo pomeriggio contro la Cremonese. Partono dalla panchina Ionita e Lapadula, con Glik che riprende la maglia da titolare al fianco di Barba. Centrocampo completamente inedito con la presenza di Viviani e Calò nel ritorno al 4-2-3-1. In avanti la linea della trequarti sarà formata da Brignola, Sau e Tello a supporto di Moncini. Panchina, invece, per Insigne. Poche sorprese per la truppa di Pecchia che conferma le scelte in difesa e a centrocampo. Cambia in avanti con la presenza di Vido dal primo minuto. Di Carmine ha vinto il ballottaggio con Ciofani, mentre non scenderà in campo da titolare l'ex Buonaiuto.