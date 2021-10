Benevento, Glik: "Dovevamo concretizzare meglio le occasioni" Il centrale difensivo: "Inizio ripresa siamo rimasti negli spogliatoi, l'abbiamo pagata cara"

Nel post gara di Cremona ha parlato il centrale difensivo Glik, reduce dall'esperienza con la Polonia:

"E' stata una scelta del mister. Cerco di essere sempre disponibile. Finché sto bene fisicamente sono felice di dare il mio contributo. Il pareggio? Al di là del risultato abbiamo creato più occasioni rispetto alla Cremonese, ma non siamo riusciti a concretizzare. Peccato, però alla fine siamo all'ottava giornata: il campionato è ancora lunghissimo. E' un punto che ci sta, magari si poteva fare qualcosa in più in fase offensiva. Una vittoria con il Cosenza darebbe maggiore valore a questo pareggio. Sabato ci aspetta una partita difficilissima, se riusciamo a ottenere i tre punti tanto meglio".

APPROCCIO - "Rispetto alle partite precedenti, soprattutto quella con il Perugia, oggi si è vista un'altra squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi nella ripresa siamo rimasti ancora negli spogliatoi nei primi dieci minuti: una disattenzione pagata cara. Dobbiamo lavorare sotto questo punto di vista, entrando in campo sempre con la massima concentrazione. A livello difensivo abbiamo concesso poco, la crescita del reparto si vede".

RENDIMENTO CASA - TRASFERTA: "E' vero che le partite più brutte le abbiamo fatte in casa. Non so perché in trasferta ci esprimiamo meglio. Adesso pensiamo al Cosenza".