Leone (La Gazzetta dello Sport): "Il Cosenza è la rivelazione del campionato" "La squadra ha grande equilibrio. Il punto debole? Le fasce"

Intervenuto nel corso di Ottogol, il giornalista della Gazzetta dello Sport Valter Leone ha parlato del Cosenza, prossimo avversario del Benevento al Vigorito:

"Parliamo di una squadra che in casa ha raccolto dieci punti: un bottino niente male. E' facile dire che oggi si tratta della rivelazione del campionato, soprattutto se si tiene in considerazione ciò che è successo in estate. Il Cosenza sa soffrire e lo fa con grande equilibrio. Il merito è di Zaffaroni che ha trovato la giusta identità per un gruppo che non ha avuto modo di dare vita a un normale precampionato. I singoli? Credo che il collettivo sia la forza, ma se proprio devo citarne qualcuno dico il portiere Vigorito. La difesa è ben collaudata, anche se l'assenza di Vaisanen è pesante. Carraro, invece, si sta calando nel nuovo ruolo di interno di centrocampo con grande intelligenza. In avanti ci sono due giovani come Gori e Caso che potranno fare bene. Dovrebbe presto rientrare Millico che credo sia un ottimo prospetto. Il punto debole? Contro il Frosinone c'è stata una grande sofferenza sulle fasce".