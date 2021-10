Mastella: "Il Benevento può essere un faro portante a livello educativo" Il riconfermato sindaco sannita: "Ho fatto gol grazie alla spinta dei miei concittadini"

Inebriato dalla vittoria che gli ha permesso di essere confermato come sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha commentato a caldo il risultato elettorale nel corso di Ottogol, aprendo anche una parentesi sulla Strega:

"Il campionato è appena iniziato, al momento c'è ancora qualcosa da registrare. Speriamo bene nel prosieguo. Il Benevento può essere un riferimento anche per altre attività, non solo sportive ma di natura sociale nelle zone periferiche della città. La società potrebbe essere un faro portante a livello educativo. Vigorito e Mastella i più amati dai beneventani? Penso proprio di sì. Siamo tutti grati a Vigorito per tutto ciò che ha fatto. Ha regalato un sogno a questa città".

Ha poi proseguito: "Questo è il mio finale di carriera, caratterizzato dal momento più difficile per come si è svolta la campagna elettorale. Mi è sembrato di tornare ai miei esordi, quando non tutti accettavano la mia giovane età in contesti importanti. Anche quel momento fu molto faticoso. Adesso mi sono trovato tutti contro, ma utilizzando un gergo calcistico, ho giocato nella mia metà campo e sono riuscito a fare gol grazie alla spinta del popolo beneventano".