Benevento, Accursi: "Col Cosenza gara più complicata rispetto alla Cremonese" Il vice di Fabio Caserta: "La squadra è in crescita. Lavoriamo quotidianamente per migliorare"

Salvatore Accursi, vice di Fabio Caserta, ha analizzato nel corso di Ottogol il pari rimediato dal Benevento in casa della Cremonese:

"E' stata una buona partita da parte nostra. Abbiamo creato molto, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa l'intera posta in palio. Torniamo da Cremona con due punti in meno, ma con grande autostima perché stiamo crescendo. Se continuiamo ad avere questo tipo di rendimento, sono certo che ci divertiremo anche in fase offensiva. Lavoriamo quotidianamente per dare diverse soluzioni all'interno dello stesso sistema di gioco. Il nostro compito è quello di supportare le idee del tecnico attraverso un confronto costante: ogni componente dello staff dà qualcosa. Allo Zini abbiamo notato che la Cremonese aveva una linea difensiva alta, quindi nella ripresa si è cercato di attaccare in maniera diretta piuttosto che manovrata. I ragazzi hanno recepito subito il messaggio, tanto che le azioni più pericolose sono avvenute tutte in questo modo. C'è da sottolineare anche la reazione al gol di Fagioli. Abbiamo sbagliato a subire gol dopo venti secondi, ma la squadra non si è persa d'animo e ha provato più volte a vincere".

Sul Cosenza: "Affronteremo una squadra quadrata che sa soffrire molto. Ha sempre venduto cara la pelle, anche in occasione delle sconfitte. Sarà una partita più difficile rispetto a quella di Cremona perché il Cosenza tende molto a chiudersi con cinque difensori, lasciando pochissimi spazi. Dovremo sbloccarla subito, altrimenti rischi di innervosirti".