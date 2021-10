Benevento, Barba: "Vittoria importante contro un avversario difficile" L'autore del vantaggio giallorosso: "Stiamo crescendo partita dopo partita"

Ha segnato il gol del vantaggio giallorosso. Prestazione positiva per Barba che nel post gara ha commentato così il 3-0 al Cosenza:

"Queste sono le classiche partite in cui sembra tutto più semplice, ma non è affatto così. Il Cosenza ha una buona classifica e sta facendo un campionato importante. Affrontarlo non è semplice. E' importante l'approccio e metterla sui binari giusti. Ci siamo riusciti, a parte quei minuti nel secondo tempo che non sono piaciuti neanche a me. Per il resto abbiamo tolto certezza e fiducia all'avversario. Torniamo a non subire gol, questo è un trend che stiamo avendo come squadra e non come singolo".

DOPPIO PLAY - "In questa partita ci ha dato sicuramente una grande mano. Essendo il Cosenza molto basso, sicuramente il 4-2-3-1 ci ha aiutato molto".

LANCI - "Il mister vuole che giochiamo la palla, quindi ogni tanto cerco qualche soluzione diversa. Con Lapadula mi intendo bene, quindi provo a cercarlo perché so che lui è una garanzia".

PERCORSO - "Stiamo facendo un percorso di crescita. Stiamo capendo bene i meccanismi e le richieste del mister, riusciamo ad adattarle bene anche alle partite. Sta a noi capire e leggere le situazioni. Dobbiamo migliorare e lavorare tanto. Più giochiamo e maggiormente riusciremo a mettere un bagaglio che ci permetterà di fare meglio".

PALEARI - "E' stato uno scontro di gioco forte. Ha un occhio nero e vediamo come starà domani. Sicuramente farà una risonanza per valutare l'entità".