Benevento, Letizia: "Dispiace molto per l'errore commesso" Il capitano giallorosso: "Ho condannato una partita da 0-0"

E' un Letizia profondamente rammaricato quello che ha commentato la sconfitta maturata al Vigorito contro il Brescia, causata da un suo errore che ha portato al gol di Tramoni:

"Dispiace molto per l'errore commesso. In queste partite servono gli episodi per sbloccarla, purtroppo il mio errore ha causato la sconfitta. Dispiace per i ragazzi perché stavamo facendo un'ottima partita. La nostra idea è partire dal basso, ma quando non si può la palla si calcia avanti e andiamo sulle seconde. E' stata una disattenzione, non ho sentito l'uomo dietro e ho condannato la partita. L'andamento in casa dipende dalla squadra che affronti. Queste sono gare che sono decise dagli episodi. C'è molto rammarico perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo, meno la ripresa perché il Brescia ci pressava alti. Era una partita da 0-0. Colpa mia".

FROSINONE - "Domani analizzeremo le cose buone che abbiamo fatto, così come quelle negative. Tra pochi giorni si gioca e questa è la cosa importante".