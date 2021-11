Benevento, Masciangelo: "Tanto rammarico, ma siamo forti: testa al Frosinone" Le parole dell'esterno difensivo: "Sconfitta immeritata che deve darci maggiori motivazioni"

Ecco il commento di Masciangelo subito dopo il triplice fischio di Benevento - Brescia:

“Abbiamo fatto tre partite in una settimana con due vittorie importanti. Questa è stata una gara di livello molto alto, era giusto che finisse 0-0. È andata come è andata. C’è rammarico, ma siamo consapevoli della nostra forza e pronti per ripartire con il Frosinone. Il mister mi ha chiesto intensità, era un momento importante. C’era poco tempo a disposizione, purtroppo è andata male”.

FROSINONE - “Siamo consapevoli di quanto siamo forti. Ogni partita giochiamo per vincerla, poi alla fine contano molto gli episodi e può succedere di tutto. Oggi ci è andata male, ma abbiamo ancora grandissima motivazione per sabato e pronti per riscattarci subito”.

PRESTAZIONI IN CASA - “Quando giochiamo in casa le squadre si chiudono, quindi è difficile anche trovare sbocchi. Dobbiamo cercare di avere pazienza e di trovare soluzioni. Per questo sembra che creiamo di meno. Sono sicuro che troveremo la quadra già dalla prossima partita. Abbiamo innumerevoli soluzioni grazie alla forza della rosa”.

TIFOSI - “I tifosi sono stati straordinari nei nostri confronti. Daremo il massimo per la maglia e per loro”.

MOTIVAZIONI - “Siamo consapevoli delle nostre forze. È giusto che scendiamo in campo per vincere. Non è una sconfitta che ci fa cambiare idea su di noi. Veniamo da due vittorie consecutive e non perdevamo dalla seconda di campionato. Non dobbiamo abbassare la testa e andare più cattivi di prima: deve essere un qualcosa che ci darà maggiori motivazioni”.

IMPIEGO PERSONALE - “Cerco di dimostrare il massimo. Sono reduce da un infortunio lungo, adesso mi sento bene. Sono pronto per giocare”.