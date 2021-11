Benevento, Caserta: "Condannati da un episodio, rialziamo la testa" Il tecnico giallorosso: "Un errore ci è costato caro. Pensiamo subito al Frosinone"

Nel post gara di Benevento - Brescia, il tecnico Caserta ha analizzato la sconfitta rimediata nel finale a causa del gol di Tramoni:

"Purtroppo gli episodi nel calcio condizionano le partite. Poteva finire in pareggio. Abbiamo creato più del Brescia che è una squadra costruita per vincere. Abbiamo giocato in modo sereno per lunghi tratti della partita, poi purtroppo abbiamo sbagliato il gol che poteva darci il vantaggio. Un errore individuale ci è costato caro. Pazienza, già da domani penseremo alla prossima. Qualche calciatore era stanco, questa era la terza partita che qualche calciatore ha giocato tutte. Abbiamo pagato un po' questo aspetto, ma non deve essere un alibi. La sconfitta fa male, ma occorre rialzare la testa e pensare subito al Frosinone. Se andiamo ad analizzare il primo tempo, il Brescia ci aspettava e non veniva in pressione. Quando trovi una squadra con questo atteggiamento troverai sempre delle difficoltà perché non ti permette di trovare delle soluzioni come accaduto a Crotone. Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, ma non posso rimproverare alla squadra la voglia di ottenere i tre punti. Il possesso lento nella ripresa è stato causato dalla stanchezza del reparto difensivo. Purtroppo un errore ci è costato caro".

SAU - "Non sta attraversando un momento brillante dal punto di vista fisico perché reduce da un problema fisico. Tra le linee può essere devastante. Può capitare che un calciatore possa non dare ciò che ci aspettiamo per tanti motivi".

FROSINONE - "Da domani cominceremo a preparare quest'altra partita molto difficile. Una cosa positiva è che c'è poco tempo per pensare a quanto accaduto con il Brescia. Questa la mettiamo subito da parte. Cercheremo di prepararla nel migliore dei modi perché affronteremo una squadra molto quadrata, ci sarà da battagliare anche sabato".