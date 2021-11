Brescia, Inzaghi: "Ho ricevuto un'accoglienza emozionante" L'ex tecnico giallorosso: "Non ho esultato al gol, non potevo farlo contro il Benevento"

E' tornato da avversario Pippo Inzaghi che ha ringraziato il pubblico per l'accoglienza:

"E' stata dura per me. Sono qui per ringraziare l'accoglienza che ho avuto, è stata emozionante. Benevento è nel mio cuore. Speravo che due mesi funesti non avrebbero intaccato quanto di buono siamo riusciti a fare. Non ho esultato al gol, penso che non sia mai successo nella mia carriera. Non potevo farlo contro il Benevento". Ha poi proseguito. "Penso che il Benevento sia molto forte. Questi calciatori due anni fa hanno fatto un qualcosa di entusiasmante, poi sono rimasti elementi come Glik, Ionita e Lapadula. Sapevo che sarebbe stata molto difficile. Siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti, ma sono certo che queste due squadre lotteranno fino alla fine per la promozione".