Benevento - Frosinone, designato l'arbitro: con lui l'ultima gara in Lega Pro E' un secondo anno in serie B

Sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere il match di sabato tra Benevento e Frosinone, in programma al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle ore 18:30. Il fischietto laziale ha un solo precedente con la Strega, risalente al 7 maggio 2016 in occasione della sfida tra i giallorossi di Auteri e l'Akragas. La Strega era reduce dai festeggiamenti successivi alla promozione in serie B e salutò la Lega Pro con un pareggio maturato in terra siciliana per 1-1.

E' un secondo anno in serie B, categoria nella quale ha diretto 15 incontri contraddistinti da 6 vittorie casalinghe, 3 pareggi e 6 exploit esterni. Ha concesso 3 rigori ed estratto in una sola occasione il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Affatato. Quarto uomo Marotta. Al Var Valeri e Rocca.