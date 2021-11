Benevento, Improta si aggrega al gruppo (FOTO) L'esterno cresce di condizione ma non verrà rischiato contro il Frosinone

Questa mattina c'era anche Riccardo Improta agli ordini di Fabio Caserta. L'esterno giallorosso ha preso parte alla seduta, ma si esclude un suo utilizzo per il match di sabato con il Frosinone. Lo staff tecnico, di concerto con i medici del club, prederisce non rischiare possibili ricadute per via di un repentino utilizzo. Si sfrutterà la sosta per permettere al calciatore di allenarsi e di accrescere la propria condizione in vista della difficile trasferta di Pisa, in programma il prossimo 21 novembre. Per domani mattina è fissata un'altra mattutina, mentre per venerdì ci sarà una pomeridiana con successiva partenza per l'Hotel Europa di Venticano.