Lodevole iniziativa da parte del Club Benevento San Giorgio del Sannio I sostenitori giallorossi sempre più presenti nel sociale

Lodevole iniziativa da parte del Club Benevento San Giorgio del Sannio che provvederà, in collaborazione con l'associazione Dolcemente, a mettere a disposizione 15 biglietti per bambini affetti dalla sindrome di Down per il match di sabato tra Benevento e Frosinone. Questa la nota emanata dal club:

Il Club Benevento San Giorgio del Sannio è lieto di comunicare che nell'ambito dell'iniziativa "Un sorriso giallorosso", ideata insieme al tifoso Antonio Attanasio, mette a disposizione dell'Associazione "Dolcemente" 15 biglietti per assistere dal Ciro Vigorito alla partita Benevento - Frosinone, in programma sabato 6 novembre alle ore 18:30.

L'iniziativa, ideata in collaborazione con la succitata associazione "Dolcemente", consentirà a 7 bambini (8 tagliandi saranno destinati agli accompagnatori) affetti dalla sindrome di Down di passare un pomeriggio diverso e di vedere da vicino i propri beniamini.