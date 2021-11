Benevento, Caserta: "Rispettiamo il Frosinone, daremo il massimo per vincere" Il tecnico ha presentato il match del Vigorito con i ciociari

Domani sera, con fischio d'inizio fissato alle 18:30, il Benevento affronterà il Frosinone sul manto erboso del Ciro Vigorito. Il tecnico giallorosso Fabio Caserta ha presentato così l'incontro in conferenza stampa:

IMPROTA - "Improta si è aggregato questi giorni con il gruppo. Non mi va di rischiarlo perché è tanto tempo che sta fermo.

MODULO - "Conta ben poco per me. Sono importanti gli interpreti durante una partita. Valuterò chi far giocare domani. Cerco di scegliere la squadra migliore, anche se non sono gli undici a far la differenza: conto tanto da chi subentra dalla panchina".

CALO' - "Ha sempre giocato, quindi è normale che ci sia un calo fisico. E' lo stesso calciatore che ha fatto una grande gara contro il Crotone. Farò questa valutazione per tutti coloro che hanno giocato contro il Brescia. Onestamente non vedo tutte queste difficoltà, sta facendo ciò che gli chiedo di fare. Le uniche difficoltà arrivano quando gli mettono l'uomo addosso, trovare la posizione diventa difficile. Se in ogni partita pensiamo di vedere Calò sempre al 100% allora non è così: c'è un discorso fisiologico, un calciatore non può stare sempre al mille".

PRESTAZIONI - "La squadra ha fatto la prestazione contro tutte. L'unica volta che abbiamo sofferto è stata contro il Lecce. Nonostante questo aspetto, potevamo vincere al novantesimo. In questo percorso ci sono delle difficoltà oggettive che riguardano tutte. Stiamo cercando di trovare continuità nelle prestazioni. I numeri lasciano il tempo che trovano. Tante squadre e tante partite sono da valutare nell'intera gara. A Como abbiamo giocato per 65 minuti in dieci giocando bene, quindi i numeri arrivano fino a un certo punto".

BRESCIA - "La squadra è consapevole di aver fatto una buona gara, ma il calcio è fatto di episodi. Non dobbiamo pensarci più. Bisogna essere bravi nei momenti di difficoltà dal punto di vista mentale. La squadra ha dato tutto durante la partita. E' una sconfitta che non ci fa piacere, però dobbiamo essere molto bravi a dimenticarla subito, pensando che domani giocheremo contro una squadra forte. Il Frosinone è forte in tutti i reparti".

SAPER LEGGERE - "Le difficoltà maggiori le abbiamo trovate contro avversari che aspettavano e ripartivano. Noi cerchiamo di fare sempre la gara, poi è normale che in alcuni casi trovi la squadra aggressiva che ti dà difficoltà o meno. Ogni partita ha una storia a sé. Dobbiamo saper leggere la partita".

FROSINONE - "Arriverà una squadra forte e brava nel saper giocare. Dobbiamo giocare con tranquillità, soprattutto nel saper fare le cose che sappiamo fare. Non temiamo il Frosinone, ma lo rispettiamo. Per vincere bisognerà dare il massimo nel corso dei novanta minuti".

VOKIC - "E' un calciatore che può giocare è quella di trequartista nel 4-2-3-1. E' molto bravo nel farsi trovare negli spazi dietro i centrocampisti avversari. Da 4-3-3 è una mezzala".

PALEARI - "Spero che rientrerà dopo la sosta. Ha iniziato ad allenarsi, poi la settimana prossima comincerà ad allenarsi con la squadra. Speriamo di averlo con il Pisa".