Benevento - Frosinone, aggiornamento prevendita Potrebbe profilarsi il minimo stagionale

A poco meno di 24 ore dal fischio d'inizio del match tra Benevento e Frosinone, si registrano 1568 tagliandi emessi per la tifoseria giallorossa. Sono 274, invece, i tifosi del Frosinone che saranno di scena nel settore ospiti. Per quest'ultimi la prevendita si è chiusa alle ore 19. Il dato che maturerà domani potrebbe portare al minimo stagionale, attualmente fatto registrare in occasione del match con l'Alessandria (2869).