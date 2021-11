Benevento, Orsi: "Col Frosinone servirà una mentalità differente" “Il campionato è ancora lungo. Serve un’alternativa importante a Lapadula”

La partita tra Benevento e Brescia è entrata nella storia della serie B perché la prima a essere trasmessa con la tecnologia 4K, il massimo offerto da Sky per la visione degli eventi sportivi. A fornire la propria analisi tecnica c’era Nando Orsi, personaggio che è diventato un habitué per i tifosi sanniti grazie alle sue frequenti ospitate in Ottogol, trasmissione di approfondimento sul Benevento Calcio in onda su Ottochannel 696. Attraverso le righe del Roma, l'ex tecnico si è soffermato molto sul momento della Strega, partendo da quanto accaduto lunedì scorso al Vigorito contro la formazione allenata da Pippo Inzaghi:

“Partiamo dal presupposto – ha sottolineato Orsi – che il pareggio ci poteva stare. Il Benevento è stato condannato da un errore commesso da uno sei suoi calciatori più importanti. Può succedere. Anche lo stesso Glik poteva fare qualcosa in più, magari entrando in maniera molto più decisiva su Tramoni. Al di là di questi aspetti, c’è da dire che non è mancata la sfortuna. Il pareggio era cosa fatta, sin da subito si era capito che sarebbe stata una gara da 0-0. Il campionato è ancora lungo, si è solo all’inizio del percorso: un aspetto da tenere sempre in considerazione, soprattutto in un torneo equilibrato come quello cadetto. Risultati del genere si possono recuperare, di sicuro non deve intaccare il processo di crescita. Manca ancora tanto alla fine”.

E quest’oggi il Benevento se la vedrà contro il Frosinone di Grosso, reduce da otto punti conquistati nelle ultime quattro partite di campionato: “Servirà una mentalità differente da parte della Strega, senza pensare che le partite si possono gestire. Contro formazioni così forti il pericolo è sempre dietro l’angolo. Bisogna essere concentrati fino alla fine per evitare sorprese come visto con il Brescia. Quest’oggi al Vigorito ci sarà una squadra che lotterà fino alla fine per la promozione. Il Frosinone è molto bravo sugli esterni, quindi il Benevento dovrà cercare di anticipare le azioni avversarie con i due terzini. Non mancano delle qualità sulle ripartenze e in difesa. Sarà una bella partita. Entrambe cercheranno di vincere e, ripeto, sono certo che reciteranno un ruolo importante da qui alla fine”.

Orsi è poi passato ai singoli: “Caserta ha delle alternative importanti. Ho visto un Calò sottotono, mentre Acampora è entrato bene. Certo, con il Brescia non è stata la miglior partita della stagione anche per meriti della squadra di Inzaghi che ti spinge a giocare male. Lapadula ha fatto un buon lavoro, così come Brignola al di là del gol sbagliato. Penso che il collettivo sia sempre la base di questa squadra. Lapadula non può fare gol tutte le settimane, sarebbe utile la presenza di un attaccante che possa fornire il giusto cinismo quando il peruviano non è in giornata sotto il punto di vista realizzativo”.