Benevento, che tonfo: il Frosinone vince 4-1 al Vigorito Giallorossi mai in partita. Decisiva una espulsione di Glik al 25' del primo tmepo

Benevento - Frosinone 1-4

Benevento (4-4-2): Manfredini; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo (29'st Di Serio); Elia (27'pt Vogliacco), Viviani (29'st Calò), Acampora (13'st Foulon), Ionita; Lapadula, Moncini (13'st Tello). A disp.: Muraca, Vokic, Improta, Insigne, Sau, Talia, Brignola. All.: Caserta

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Zampano; Boloca (29'pt Cicerelli), Ricci (33'st Maiello), Lulic; Canotto (19'st Tribuzzi), Charpentier (19'st Novakovich), Garritano (33'st Rohden). A disp.: De Lucia, Minelli, Zerbin, Ciano, Cotali, Bevilacqua, Manzari. All.: Grosso

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Valeriani e Affatato. IV ufficiale: Marotta. Var e Avar: Valeri e Rocca

Note: Espulso al 25'pt Glik

Rete: 35'pt, 47'pt Lulic (F), 4'st Charpentier (F), 30'st Cicerelli (F), 33'st Di Serio (B)

SECONDO TEMPO

90' Termina la partita. Tonfo per il Benevento che viene sconfitto con il risultato di 4-1

90' Ancora pericoloso il Frosinone con Tribuzzi che colpisce la traversa, sulla ribattuta Novakovic spedisce di poco sul fondo

78' Gol del Benevento con Di Serio che capitalizza al meglio un assist dalle retrovie

78' Entrano Maiello e Rodhen al posto di Ricci e Garritano

77' Il Frosinone sfiora il pokerissimo con un tiro al volo di Garritano che si spegne di poco sul fondo

75' Punizione di Cicerelli che va in porta: poker del Frosinone

74' Entrano Calò e Di Serio al posto di Viviani e Masciangelo

74' Viviani atterra Garritano: ammonito

73' Ammonito anche Tello

66' Ammonito Zampano

64' Doppio cambio Frosinone: entrano Tribuzzi e Novakovich al posto di Canotto e Charpentier

58' Doppio cambio per il Benevento: entrano Tello e Foulon al posto di Moncini e Acampora

54' Lapadula serve Moncini che ci prova: Ravaglia respinge

52' Conclusione al volo di Acampora parata da Ravaglia, sulla ribattuta lenta del centrocampista Gatti ha salvato la palla sulla linea

49' Tris Frosinone: conclusione di Cicerelli che va sul palo, Manfredini non riesce a bloccarlo e sulla ribattuta c'è Charpentier che insacca

47' Ammonito Casasola per fallo su Masciangelo

45' Comincia la ripresa

PRIMO TEMPO

47' Raddoppio del Frosinone: palla al centro di Charpentier per Lulic che insacca

42' Colpo di testa di Gatti parato da Manfredini

35' Frosinone in vantaggio: insacca Lulic con un tiro a fil di palo sul quale Manfredini non può nulla

32’ Ammonito Szyminski per fallo su Lapadula

31’ Conclusione di Lulic che sorvola la traversa

29' Boloca non riesce a proseguire: entra Cicerelli

27' Entra Vogliacco al posto di Elia

25' Benevento in dieci: espulso Glik per fallo su Boloca a gioco fermo. L'arbitro estrae il rosso dopo aver consultato il Var. Sanzione giusta. Grande ingenuità da parte del polacco

22' Apertura di Letizia per Moncini che calcia: Ravaglia respinge

19' Ed eccola la ripartenza del Benevento con Lapadula che serve Elia: l'esterno va due volte alla conclusione, ma Ravaglia respinge in entrambe le occasioni

18' Partenza positiva del Frosinone che al momento ha in mano il pallino del gioco. Il Benevento si è chiuso a riccio e cerca di sfruttare le ripartenze

16’ Frosinone ancora pericoloso con Garritano: palla sul fondo

7' Conclusione di Lulic che si spegne di poco sul fondo

3' Frosinone in vantaggio con Charpentier, ma l'arbitro annulla per fuorigioco

0' Comincia la partita

LE SCELTE

Al Vigorito c'è l'incontro tra Benevento e Frosinone, valido per la 12^ giornata del campionato di serie B. I giallorossi sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta interna rimediata lunedì scorso contro il Brescia. Caserta cambia la formazione e anche il modulo: si passa al 4-4-2. In difesa c'è l'innesto di Masciangelo al posto di Foulon, mentre a centrocampo figura la coppia composta da Acampora e Viviani con Elia e Ionita esterni. In avanti Moncini darà supporto a Lapadula in fase di finalizzazione.