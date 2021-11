Frosinone, Grosso: "Prestazione di altissimo livello, risultato meritato" Il tecnico dei ciocari: "In parità numerica abbiamo creato i presupposti per il vantaggio"

Risultato importante per Fabio Grosso che ha espugnato il Vigorito con il netto risultato di 4-1:

"Abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello contro una squadra forte. Mi sono piaciuti tantissimo i primi 25 minuti quando eravamo in parità numerica, siamo riusciti a creare i presupposti per passare in vantaggio. Sono contento del risultato meritato perché non era affatto scontato. Questo è un gruppo nuovo, ci sono delle qualità. Ogni partita bisogna arrivare con il dente avvelenato altrimenti rischi di lasciarci le penne. Questo è uno dei pochi modi per provare a fare un campionato importante".