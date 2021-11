Benevento, programmato un incontro tra Vigorito, Foggia e lo staff tecnico Le parti si vedranno per confrontarsi sul momento negativo della Strega

Momenti di riflessione con grande voglia di rilancio in casa Benevento. Subito dopo il triplice fischio della disfatta con il Frosinone, il presidente Vigorito ha tenuto a rapporto la squadra all’interno degli spogliatoi. Il massimo dirigente giallorosso ha sottolineato con forza un concetto abbastanza chiaro: perdere sì, ma con dignità e voglia di lottare fino all’ultimo secondo. Un aspetto che è venuto meno nel corso di un match in cui non si è salvato davvero nulla per quanto mostrato da Caserta e dai suoi calciatori. Per domani mattina è in programma negli uffici Ivpc di Avellino un incontro tra Vigorito, il direttore sportivo Foggia e lo staff tecnico al completo per cercare di capire le ragioni del momento negativo della Strega. La squadra, intanto, riprenderà la preparazione domani pomeriggio.