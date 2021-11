Benevento, Giudice Sportivo: tre giornate a Glik Stangata prevedibile per il centrale difensivo

Stangata prevedibile per Kamil Glik dopo l'espulsione subìta nel corso del match con il Frosinone. Il centrale difensivo ha ricevuto il cartellino rosso al 25' del primo tempo "per avere volontariamente colpito il ginocchio di un calciatore avversario". Sono tre le giornate di squalifica per il polacco che quindi salterà le gare contro Pisa, Reggina e Vicenza. Rientrerà tra i disponibili il 4 dicembre, in occasione del match tra Benevento e Pordenone.

Entra in diffida Tello, mentre sono tre gli squalificati per il Pisa che contro la Strega dovrà fare a meno di Nagy, Lucca e Toure.