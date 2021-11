Benevento, Improta c'è: doppietta nel test con la Primavera Il tuttocampista ha giocato un tempo. Caserta rispolvera il 4-3-3

Nel pomeriggio il Benevento ha sfidato all'Imbriani la compagine Primavera guidata da Gennaro Scarlato. Il tecnico giallorosso, che questa settimana deve fare a meno dei nazionali Glik, Ionita, Lapadula e Di Serio, ha rispolverato il 4-3-3. Nella formazione di partenza si sono visti Manfredini tra i pali, con la difesa composta dai centrali Vogliacco e Pastina, accompagnati dagli esterni Elia e Foulon. A centrocampo Calò ha giostrato il gioco da mediano, mentre Viviani e Vokic hanno ricoperto il ruolo di interni. In avanti il tridente formato da Insigne, Sau e Improta. Le attenzioni maggiori erano rivolte proprio su quest’ultimo, così come su Pastina: entrambi sono reduci da infortuni che li hanno tenuti fuori per oltre un mese. E proprio Improta ha realizzato il gol del vantaggio dopo due minuti di gioco, per poi realizzare il tris a pochi istanti dalla fine della prima frazione: una doppietta che lascia ben sperare in vista del campionato, con il calciatore nativo di Pozzuoli che si è sin da subito rivelato una pedina di grande importanza per lo scacchiere di Caserta in particolar modo per duttilità e spirito di sacrificio. Nell’intermezzo c’è stata una sfortunata autorete di un giovane difensore della Primavera, con il risultato che si è chiuso sul 3-0. Nella ripresa non sono mancati i cambi da parte di Caserta che ha inserito Basit sulla corsia destra di difesa, così come Barba al fianco di Vogliacco. A centrocampo si è visto per tutto l’incontro Vokic che nel secondo tempo ha condiviso il reparto con Acampora e Talia. In avanti Masciangelo, Sau e Brignola. Una frazione che non ha visto marcature, con la sfida che è scivolata fino al triplice fischio sul risultato di 3-0. Si è trattato di un test utile a Caserta per oliare alcuni meccanismi relativi al 4-3-3, modulo utilizzato nella prima parte di stagione e poi accantonato per passare al 4-2-3-1.

Benevento (1^ tempo): Manfredini; Elia, Vogliacco, Pastina, Foulon; Viviani, Calò, Vokic; Insigne, Sau, Improta.

Benevento (2^ tempo): Muraca; Basit, Vogliacco, Barba, Foulon; Talia, Acampora, Vokic; Brignola, Sau, Masciangelo.

Benevento Primavera: Muraca, Riccio, Sena, Vottari, Veltri, Rossi, Parisi, Aronica, Talia, Umile, Sorrentino.