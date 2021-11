Vince il Perù, Lapadula in gol Il centravanti giallorosso apre le danze nel 3 a 0 inflitto alla Bolivia



3 a 0 netto e senza discussioni quello del Perù alla Bolivia nella terz'ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. E ad aprire le danze ci ha pensato proprio Gianluca Lapadula, al decimo minuto, con un tocco di punta sull'invito da sinistra di Christian Cueva. Il “Bambino” aveva fatto intendere di essere in serata perchè già cinque minuti prima era riuscito a segnare un gol, annullato per un fuorigioco discutibile. Lapadula per l'occasione aveva invitato allo stadio di Lima un po' di cugini, che hanno visto giocare il centravanti giallorosso per la prima volta in vita loro con la Nazionale peruviana. Grazie a questa vittoria il Perù ha raggiunto 11 punti in classifica a 5 lunghezze dall'ambito quinto posto. Questo vuol dire che la selezione blanquirroja è costretta ad una rimonta ai limiti dell'impossibile. Al termine del girone di qualificazione mancano 4 partite, a cominciare da quella di mercoledì 16 novembre in Venezuela (ore 22 italiana), con la nazionale “vinotinto” che è ultima in classifica. Tra gennaio e febbraio il Perù affronterà la Colombia in trasferta e l'Ecuador in casa, infine a marzo l'Uruguay fuori e chuderà col Paraguay a Lima.