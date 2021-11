Benevento, è il momento di Vogliacco Il centrale difensivo in rampa di lancio dopo le tre giornate di squalifica a Glik

Le tre giornate di squalifica rimediate da Glik hanno aperto le porte del terreno di gioco ad Alessandro Vogliacco. Il centrale difensivo ha sempre vissuto all'ombra del polacco in questo primo scorcio di stagione, reputato come alternativa nelle gerarchie di Caserta come dimostrato dai numeri (l'ex Pordenone è stato soltanto due volte titolare). Nelle poche apparizioni che ha maturato, Vogliacco si è sempre rivelato un ottimo innesto, mostrando anche sin da subito una certa affinità nelle caratteristiche con Barba. Adesso avrà a disposizione tre partite per dimostrare tutto il proprio valore, a cominciare dal match del prossimo 21 novembre che il Benevento giocherà in casa del Pisa. 270 minuti che potranno cambiare in meglio la stagione di Vogliacco con la Strega, magari riuscendo a soffiare il posto allo stesso Glik che ha già sul groppone due rossi diretti.

La stagione di Vogliacco nei numeri:

Benevento - Alessandria: panchina

Parma - Benevento: panchina

Benevento - Lecce: titolare, 90 minuti in campo

Ascoli - Benevento: panchina

Benevento - Cittadella: panchina

Como - Benevento: subentrato dopo l'espulsione di Glik, 69 minuti in campo

Benevento - Perugia: titolare, 90 minuti in campo

Cremonese - Benevento: panchina

Benevento - Cosenza: panchina

Crotone - Benevento: subentrato, 12 minuti in campo

Benevento - Brescia: panchina

Benevento - Frosinone: subentrato dopo l'espulsione di Glik, 63 minuti in campo