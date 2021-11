Pisa, Andrade: "Con il Benevento vogliamo vincere a tutti i costi" Quest'oggi i toscani hanno affrontato il San Miniato in amichevole all'Arena Garibaldi

Dopo un entusiasmante inizio di campionato, il Pisa è reduce da ben cinque partite a secco di vittorie. Un rendimento che l'ha fatto scivolare al terzo posto, scavalcato da Brescia e Lecce. A Cittadella c'è stata anche la "mazzata" delle espulsioni rimediate da Nagy, Toure e Lucca: tre assenze di un certo spessore alla ripresa del campionato contro il Benevento. Intervistato da "Il Nerazzurro", l'estremo difensore Andrade ha sottolineato la voglia di riscatto: "Contro il Benevento vogliamo vincere a tutti i costi: dopo quello che è successo con il Cittadella vogliamo fare vedere ai nostri tifosi che combattiamo per questi tre punti, anche perché è sempre bello vincere".

Intanto quest'oggi la truppa di D'Angelo è scesa in campo all'Arena Garibaldi per affrontare il San Miniato in amichevole. Il risultato finale è stato di 4-0, con reti di Cisco (per lui una tripletta) e Cohen.