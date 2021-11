Benevento, al via l'ultimo tour de force del 2021: 9 partite in 38 giorni I giallorossi scenderanno in campo con una media di una volta ogni quattro giorni

Ultima sosta del campionato relativa al 2021, poi si giocherà ininterrottamente fino al 29 dicembre. Un tour de force di grande impatto per il Benevento che scenderà in campo nove volte in 38 giorni, con una media di una partita ogni quattro giorni. Si comincerà il prossimo 21 novembre in casa del Pisa, poi si proseguirà con il match interno con la Reggina e il turno infrasettimanale in casa del Vicenza. Poi ancora al Vigorito contro il Pordenone e la successiva trasferta di Terni. Il 15 dicembre è in programma il terzo turno di Coppa Italia con la Fiorentina al Franchi che anticiperà la partita di campionato che vedrà il Benevento ospitare il Monza. Doppia trasferta tra Santo Stefano e il 29 dicembre, con la Strega che sarà di scena prima a Ferrara e poi in casa dell'Alessandria per la prima giornata del girone di ritorno. Un tour de force che vedrà la truppa di Caserta giocare sei volte fuori casa e soltanto tre volte al Vigorito, un dato che forse può essere considerato positivo se si analizzano le difficoltà dei giallorossi riscontrate tra le mura amiche.

Ecco il cammino:

21 novembre, Pisa - Benevento

27 novembre, Benevento - Reggina

30 novembre, Vicenza - Benevento

4 dicembre, Benevento - Pordenone

10 dicembre, Ternana - Benevento

15 dicembre, Fiorentina - Benevento

19 dicembre, Benevento - Monza

26 dicembre, Spal - Benevento

29 dicembre, Alessandria - Benevento