Curva Sud, lanciata una lotteria natalizia di solidarietà L'iniziativa è partita dalla sezione di Casalduni

Nuova importante iniziativa della Curva Sud che, in collaborazione con la sezione di Casalduni, ha organizzato una lotteria il cui ricavato servirà per acquistare un armadietto porta defibrillatore. Ecco il testo del comunicato:

Con grande orgoglio annunciamo la nostra collaborazione con i fraterni amici della sezione di Casalduni per la realizzazione di una lotteria natalizia. L’impegno nel sociale per noi è di estrema importanza, come dimostrato dalle frequenti iniziative che ci ha visti più volte partecipare attivamente per il bene di coloro che sono in difficoltà. L’intento della lotteria è quello di utilizzare il ricavato per l’acquisto di un armadietto per esterni porta defibrillatore che sarà installato a Casalduni,il prezzo del biglietto e di 2 euro.L'estrazione avverrà il 6 Gennaio,al primo estratto sarà assegnata una maglia ufficiale del Benevento Calcio, mentre il secondo verrà premiato con un kit della Curva Sud. Al terzo, invece, è destinato un ingresso allo stadio in Curva Sud in occasione di una partita della Strega. Cogliamo l’occasione per congratularci con i ragazzi di Casalduni che sono da anni al nostro fianco sia in casa che in trasferta al sostegno dei colori giallorossi. In cantiere abbiamo altre iniziative, partecipate in tanti! Avanti Curva Sud!