Benevento, Barba: "I prossimi 40 giorni saranno fondamentali per la stagione" Il centrale difensivo giallorosso: "A Pisa andremo soltanto per i tre punti"

Nel corso della "Festa delle Stelle" di ieri sera, tra i premiati della manifestazione c'era anche Federico Barba. Il centrale difensivo giallorosso ha ricevuto il "Fortunato d'Oro" perché studente dell'Università Giustino Fortunato nel corso di Laurea di Diritto ed Economia delle Imprese. A margine dell'evento, ha parlato così in vista del match di domenica contro il Pisa:

"Siamo reduci da due sconfitte figlie anche di episodi. Per carità, non voglio trovare alcun tipo di alibi perché sono due risultati che pesano e che moralmente levano qualcosa. Dall'altro lato c'è da dire che stiamo facendo un percorso importante e che ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Dobbiamo soltanto abbassare la testa, lavorare duro e con tanta concentrazione. Questi 40 giorni saranno fondamentali per il prosieguo della stagione. Il Pisa? Affronteremo una squadra che ha cominciato molto bene il campionato. Sappiamo chi siamo e da dove veniamo, andremo lì soltanto per i tre punti".