"Tutti insieme al Vigorito": ecco lo spot dell'iniziativa Il Benevento ha lanciato i miniabbonamenti per le prossime tre gare casalinghe

“Tutti insieme al Vigorito”, è questo il nome dell’iniziativa ideata dal Benevento Calcio per favorire un incremento degli spettatori allo stadio. La società non ha fatto orecchie da mercante alle tante richieste dei tifosi di rivedere il costo dei biglietti. Il sodalizio sannita aveva varato una politica che già di per sé richiedeva un esborso sotto la media rispetto alle altre piazze del torneo cadetto, senza contare l’ingresso gratuito riservato agli under 14. C’è anche da dire che, nonostante questi aspetti vantaggiosi, non sono mancate delle difficoltà per le tasche del tifoso medio in occasione di partite casalinghe ravvicinate come accaduto con Brescia e Frosinone. E allora Vigorito ci ha messo un’altra volta una pezza, permettendo l’acquisto congiunto delle prossime partite che si disputeranno in città prima di capodanno contro Reggina, Pordenone e Monza.

PREZZI BASSI – Il costo di questa sorta di miniabbonamento è a dir poco stracciato. La Curva Sud è fissata a 17 euro, con una media poco superiore ai 5 euro a partita. I Distinti saranno acquistabili a 20 euro, mentre Tribuna Inferiore e Superiore hanno un prezzo, rispettivamente, di 24 e 27 euro. Sospeso l’ingresso gratuito per gli under 14.

AGEVOLAZIONI – Non sono poche le agevolazioni proposte dalla società a diverse categorie di tifosi. Una scontistica particolare è riservata ai residenti in provincia, over 65 e ragazzi di età compresa tra i 13 e i 25 anni che pagheranno le prossime tre gare casalinghe soltanto 14 euro se sceglieranno la Curva Sud. Due euro in più, invece, per i Distinti. Ulteriori sconti per le donne e per gli under 12 che verseranno nelle casse del club 10 euro per la Curva (media di 3.33 euro a partita) e 11 euro per i Distinti.

SPINTA – Adesso la tifoseria sarà chiamata a gran voce ad affollare i gradoni del Vigorito, in modo da fornire tutto il proprio supporto alla compagine allenata da Fabio Caserta. Al momento, il Benevento è al dodicesimo posto nella classifica riguardante l’affluenza allo stadio in serie B: numeri mai fatti registrare tra i cadetti, condizionati fortemente dalla pandemia e dallo sviluppo delle pay tv sempre più presenti nella vita dei calciofili. Contro il Frosinone c’è stato il dato più basso della stagione, con soltanto 2467 spettatori paganti.