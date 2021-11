Benevento, la Curva Sud suona la carica: "Adesso tutti allo stadio" La nota degli ultras giallorossi

La Curva Sud ha risposto con un comunicato all'iniziativa promossa dal Benevento "Tutti insieme al Vigorito". Ecco il testo integrale:

All’indomani dell’iniziativa promossa dal Benevento Calcio relativa ai miniabbonamenti per le prossime tre partite casalinghe, cogliamo l’occasione per lanciare un accorato appello a tutta la popolazione calcistica e non di Benevento e provincia. In questo delicato momento della stagione serve l’apporto di tutti. Non ci sono più alibi. I tagliandi hanno un prezzo irrisorio, praticamente regalati. Serve una risposta concreta, con lo stadio che deve tornare a riempirsi per incitare con forza il nostro Benevento. Ci rivolgiamo soprattutto ai tifosi della provincia, che abbiamo visto sempre di meno dopo la retrocessione in serie B. La vostra presenza potrà essere fondamentale, così come si è rivelata in passato. Vi aspettiamo numerosi! I poteri forti stanno spingendo tutti gli appassionati all’apatia, cercando di legarci sempre di più alle televisioni con svariati abbonamenti per emittenti a pagamento. Dovete capire che il vero spettacolo è sugli spalti! Quello che favorisce amicizie indissolubili, divertimento e qualche volta anche delle amarezze per una fede che caratterizza le nostre vite. Quello che spinge i bambini, come lo siamo stati noi, ad appassionarsi sempre di più a questo sport. Cosa può esserci di bello nello stare sul divano di casa? Scrolliamoci di dosso questa apatia. La piazza deve rispondere in massa a questa nuova politica di prezzi per dimostrare che Benevento c’è ed è pronta a spingere la Strega verso traguardi sempre più ambiziosi. Noi ci siamo e ci saremo sempre, vi aspettiamo tutti al nostro fianco! Avanti Curva Sud.