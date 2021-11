Pisa - Benevento, designato l'arbitro Con la Strega ha cinque precedenti

Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere il match di domenica in programma all'Arena Garibaldi tra Pisa e Benevento. Il fischietto laziale ha cinque precedenti con la Strega, con score di due successi, un pareggio e due sconfitte:

25 aprile 2010, Perugia - Benevento 1-2 (Lega Pro)

3 dicembre 2017, Benevento - Milan 2-2 (serie A)

28 gennaio 2018, Torino - Benevento 3-0 (serie A)

21 aprile 2018, Milan - Benevento 0-1 (serie A)

25 aprile 2021, Benevento - Udinese 2-4 (serie A)

Mariani è un profilo molto esperto, avendo diretto più di 100 incontri in massima serie e 81 in serie B, quest'ultimi caratterizzati da 36 successi interni, 20 pareggi e 25 exploit esterni. Ha concesso 28 rigori ed estratto in 40 occasioni il cartellino rosso.

All'Arena Garibaldi sarà coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Fontemurato. Quarto uomo Marini. Al Var Di Martino e Colarossi.