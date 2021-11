Benevento, il Pisa si avvicina: mai tanta abbondanza per Caserta Il tecnico recupera anche Paleari. In toscana mancherà solo Glik. Possibile il ritorno al 4-3-3

Non c'è mai stata così tanta abbondanza per Fabio Caserta. Il tecnico potrà fare affidamento su tutti i calciatori presenti in rosa, a eccezione di Glik che dovrà scontare tre giornate di squalifica in seguito al rosso rimediato nel corso del match con il Frosinone. Lo staff medico ha dato il via libera per l'utilizzo di Paleari, a patto che utilizzi una mascherina protettiva allo zigomo. Sarà l'allenatore, insieme al calciatore, a valutare la possibilità di un impiego dal primo minuto. In difesa le scelte sembrano essere già fatte, con l'innesto di Vogliacco al fianco di Barba e le corsie esterne che saranno occupate da Letizia e Foulon. Il centrocampo varierà in base all'assetto con il quale Caserta vorrà impostare la squadra, con tutti gli indizi che lasciano presagire a un ritorno al 4-3-3 e il trio formato da Viviani, Calò e Ionita. Una scelta che gioverebbe al moldavo che da esterno, nel 4-2-3-1, è sembrato più volte snaturato rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche. In avanti non ci sono dubbi sull'utilizzo di Lapadula che proprio quest'oggi tornerà nel Sannio dopo le due partite giocate con la maglia del Perù, nel corso delle quali ha realizzato ben due gol che tengono vive le speranze dei biancorossi di conquistare la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Per la scelta di chi accompagnarlo nel tridente c'è l'imbarazzo della scelta, con Insigne e il rientrante Improta che scalpitano per una maglia da titolare, così come Elia e Brignola che hanno grande voglia di riscatto.

I giallorossi partiranno alla volta della toscana nel pomeriggio di sabato. Alle 13:30 è prevista la conferenza stampa di Caserta che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Ottochannel 696.