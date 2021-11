Benevento, giallorossi al lavoro: le foto della seduta odierna La Strega si è allenata sul manto erboso dell'Imbriani

Il Benevento si è ritrovato questo pomeriggio all'Imbriani per proseguire la preparazione in vista del match di domenica contro il Pisa. Lapadula, di rientro dal Perù, comincerà a lavorare con i compagni di squadra a partire da domani. Per il resto il gruppo è al gran completo, a eccezione dello squalificato Glik, con Caserta che avrà l'imbarazzo della scelta sulle soluzioni da adottare all'Arena Garibaldi. I nerazzurri, invece, dovranno fare a meno di Nagy, Touré e Lucca: tre assenze di un certo peso per la formazione allenata da D'Angelo. Per domani è in programma un'altra seduta d'allenamento, così come sabato mattina prima della partenza per Pisa. Alle 13.30 ci sarà la conferenza stampa di Fabio Caserta con diretta esclusiva offerta da Ottochannel.