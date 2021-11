Pisa - Benevento e "Tutti insieme al Vigorito": i dati delle prevendite I primi riscontri fatti registrare dalla tifoseria giallorossa

Sono in corso di svolgimento le prevendite per il match di Pisa e dell'iniziativa "Tutti insieme al Vigorito", promossa dal Benevento Calcio per favorire le presenze allo stadio attraverso una forte scontistica. Al momento, per il settore ospiti dell'Arena Garibaldi si contanto 120 emissioni. Per quanto riguarda le sfide casalinghe contro Reggina, Pordenone e Monza, che come noto fanno parte del pacchetto sopracitato, si è raggiunta quota 1371 biglietti venduti.