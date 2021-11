Benevento, Caserta: "Lottiamo insieme per tornare a fare punti" Il tecnico ha presentato il match dell'Arena Garibaldi con il Pisa

Il Benevento domani sera tornerà in campo per affrontare il Pisa all'Arena Garibaldi. I giallorossi sono reduci dalle sconfitte interne maturate contro Brescia e Frosinone. C'è grande voglia di riscatto, così come sottolineato in conferenza stampa da Fabio Caserta:

"La squadra ha lavorato molto bene durante la sosta, abbiamo analizzato gli errori come facciamo sempre. Questi giorni ci hanno permesso di focalizzarci su tanti aspetti tecnici e tattici. Dobbiamo lavorare tanto sull'aspetto mentale perché non possiamo abbatterci alle prime difficoltà. Abbiamo dimostrato a Como che con un giocatore in meno si può fare ugualmente la partita. Bisogna guardare avanti e lavorare sodo".

LAPADULA - "Lapadula è rientrato ieri dalla nazionale. Ha sulle spalle tante ore di volo, oggi si è allenato con la squadra. Valuteremo le condizioni fisiche domani".

IMPROTA - "Si allena con la squadra da due settimane. Per noi è indispensabile perché ricopre più ruoli. La condizione fisica non è al 100%, ma sono convinto che farà di tutto per dare una mano alla squadra. E' un professinista esemplare, quindi al di là della posizione in campo per noi è un calciatore molto importante".

MODULO - "Arriva fino a un certo punto. Bisogna valutare i calciatori che stanno al meglio dal punto di vista fisico. Sceglierò il sistema in base agli interpreti che deciderò di far scendere in campo dal primo minuto. Per me sono molto importanti i calciatori che subentrano".

PALEARI - "L'ho visto molto tranquillo: è pronto per dare una mano alla squadra".

IONITA - "Può fare più ruoli nel 4-2-3-1, mentre nel 4-3-3 lo vedo più come mezzala".

GLIK - "Il ragazzo sa di aver commesso un errore, non stiamo parlando di un calciatore esperto. Sicuramente è amareggiato perché è consapevole di aver messo in difficoltà la squadra. Lasciarla in dieci sicuramente non ha aiutato. Ne abbiamo parlato, non c'è bisogno di chiedere scusa perché gli errori li commettiamo tutti: da questi bisogna ripartire".

PISA - "Nel calcio non ci sono vantaggi. Chi subentrerà ai tre squalificati farà di tutto per mettersi in mostra. Più che al Pisa dobbiamo pensare a noi stessi, cercando di migliorare gli aspetti che non sono andati bene negli ultimi incontri. L'attenzione deve essere alta. I ragazzi si sono allenati bene. Di fronte ci sarà una squadra forte che sta facendo un campionato all'altezza della situazione. Non ci dimentichiamo che la maggior parte dei calciatori gioca da molto tempo insieme. Questo permette di accelerare il percorso di crescita. Noi abbiamo tanti elementi nuovi, ma quando si parla di un nuovo progetto bisogna tener conto che nell'arco di un campionato ci saranno momenti difficili. Dovremo essere tutti più bravi a lottare insieme per tornare a fare punti".

ERRORI - "In serie B ogni partita nasconde delle difficoltà. Potevamo fare qualcosa in più in qualche partita. Dobbiamo capire l'errore e cercare di migliorare".

LEADER - "Mi aggrappo al gruppo. Non c'è un calciatore in particolare perché per me è importante la squadra. Sono convinto di ciò che ho visto in questi mesi, da parte di tutti c'è la volontà di crescere e lottare partita dopo partita".

INCONTRO - "Periodicamente ci incontriamo. E' stato un incontro nel quale cerchiamo di analizzare gli aspetti positivi e negativi. Non abbiamo affrontato altri argomenti perché ci sono tante partite prima del mercato di gennaio, il resto verrà dopo".

TUTTI INSIEME AL VIGORITO - "Il sostegno della tifoseria credo sia fondamentale. Il gesto della società è stato bello e importante. Dimostra l'attaccamento del presidente a questa sua creatura. Spero che in tanti aderiscano a questa iniziativa e spero che già dalla prossima partita ci sia molta gente allo stadio".