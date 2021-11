Pisa, D'Angelo: "Col Benevento gara difficile, ma ce la giocheremo" Il tecnico nerazzurro: "Devo valutare la condizione di De Vitis"

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali torna il campionato Cadetto e il Pisa Sporting Club si prepara ad ospitare domani all’Arena (ore 20.30) il Benevento. Un match che il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo ha presentato così nella consueta conferenza stampa della vigilia:

“Affrontiamo una squadra molto forte che solo pochi mesi fa giocava in serie A ed è pure retrocessa solo per una serie di circostanze negative; sarà dunque una gara difficile ma ce la giocheremo. Noi veniamo da un periodo in cui ci sono mancate le vittorie ma dobbiamo analizzare il contesto in cui sono arrivati i pareggi e le sconfitte: contro Pordenone e Cremonese siamo stati penalizzati da episodi nel recupero, a Cittadella la gara è stata condizionata dalle espulsioni perchè inizialmente stavamo facendo pure meglio degli avversari e anche in 8 contro 11 abbiamo saputo tenere il campo. Domani avremo 3 squalificati e dovremo anche valutare la condizione di De Vitis che si è allenato poco o niente assieme ai compagni in questa settimana: Panattoni sarà aggregato alla Prima squadra per questa partita“.

