Benevento, ecco il numero di sanniti che saranno presenti all'Arena Garibaldi Il dato dei tifosi presenti nel settore ospiti

Domenica in viaggio per i tifosi del Benevento che faranno sentire il proprio apporto alla compagine giallorossa anche all'Arena Garibaldi contro il Pisa. Sono 210 i tagliandi emessi per il settore ospiti, con la prevendita che si è chiusa alle 19 di ieri. Per quanto riguarda l'iniziativa "Tutti insieme al Vigorito", invece, si è superata quota 2mila unità. Ricordiamo che sarà possibile aderire alla promozione fino a sabato prossimo, giorno in cui la compagine allenata da Caserta affronterà la Reggina tra le mura amiche.