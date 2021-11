Benevento a Pisa: Lapadula inizia dalla panchina, gioca Sau Centrocampo a tre con Ionita, Calò e Acampora. Tra i pali Paleari, davanti Insigne

Lapadula in panchina, Sau unica punta della squadra giallorossa che affronta il Pisa. Caserta ha fatto le scelte. Scontate quelle della difesa, dove Vogliacco sostituisce Glik, abbastanza sosprendenti per centrocampo e attacco. Nella linea dei tre centrocampisti sceglie Acampora e manda in panchina Viviani: il terzetto sarà dunque composto da Ionita, Calò e appunto Acampora. Sulla destra dell'attacco gioca Roberto Insigne che ha vinto il ballottaggio con Brignola, a sinistra ci sarà il ritorno importante di Riccardo Improta. Al centro, come detto, si inizia con Marco Sau e con Lapadula spedito in panchina. Importantissimo fare risultato all'Area Garibaldi dopo i risultati dei week end: una vittoria ridarebbe ai giallorossi una posizione di preminenza, un pari li manterrebbe almeno in zona play off. Sul piano tattico torna il 4-3-3.

Ecco l'undici di partenza del Benevento all'Arena Garibaldi (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Sau, Improta.