Benevento-Picerno, scelto l'arbitro del match: i dettagli

E' stata affidata a Michele Pasculli della sezione di Como la gara tra Benevento e Picerno, in programma venerdì al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle ore 20:30. Il fischietto lombardo è un secondo anno e non ha precedenti con la formazione giallorossa. In terza serie ha diretto 16 incontri e la sfida tra giallorossi e lucani sarà la terza nel girone meridionale, dopo Latina-Monopoli e Foggia-Giugliano di questa stagione. Scelta anche la squadra arbitrale. A coadiuvare Pasculli di Como saranno Fumarolo di Barletta e Mambelli di Cesena. Il quarto ufficiale sarà Mirabella di Napoli, mentre è stato designato come operatore FVS Romaniello di Napoli.
Serie C girone C, gli arbitri della 25a giornata
Cerignola-Salernitana: Di Francesco di Ostia Lido
Casarano-Sorrento: D'Eusanio di Faenza
Casertana-Foggia: Restaldo di Ivrea
Crotone-Atalanta U23: Striamo di Salerno
Giugliano-Cosenza: Zoppi di Firenze
Latina-Cavese: Bianchi di Prato
Potenza-Siracusa: Viapiana di Catanzaro
Altamura-Monopoli: Caruso di Viterbo