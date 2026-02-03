Benevento-Picerno, scelto l'arbitro del match: i dettagli Il fischietto designato non ha precedenti con i giallorossi

E' stata affidata a Michele Pasculli della sezione di Como la gara tra Benevento e Picerno, in programma venerdì al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle ore 20:30. Il fischietto lombardo è un secondo anno e non ha precedenti con la formazione giallorossa. In terza serie ha diretto 16 incontri e la sfida tra giallorossi e lucani sarà la terza nel girone meridionale, dopo Latina-Monopoli e Foggia-Giugliano di questa stagione. Scelta anche la squadra arbitrale. A coadiuvare Pasculli di Como saranno Fumarolo di Barletta e Mambelli di Cesena. Il quarto ufficiale sarà Mirabella di Napoli, mentre è stato designato come operatore FVS Romaniello di Napoli.

Serie C girone C, gli arbitri della 25a giornata

Cerignola-Salernitana: Di Francesco di Ostia Lido

Benevento-Picerno: Pasculli di Como

Casarano-Sorrento: D'Eusanio di Faenza

Casertana-Foggia: Restaldo di Ivrea

Crotone-Atalanta U23: Striamo di Salerno

Giugliano-Cosenza: Zoppi di Firenze

Latina-Cavese: Bianchi di Prato

Potenza-Siracusa: Viapiana di Catanzaro

Altamura-Monopoli: Caruso di Viterbo