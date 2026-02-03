Benevento, Melara: "Quando siamo arrivati la situazione era negativa, ma poi..." Le parole del team manager giallorosso che si è soffermato anche sul mercato

Ospite di Ottogol, il team manager giallorosso Fabrizio Melara ha analizzato il mercato concluso dal Benevento con gli arrivi di Kouan e Celia: "È un lavoro iniziato già da giugno, con l’obiettivo di scegliere calciatori di qualità, adatti al Benevento e con caratteristiche ben definite. Kouan e gli altri nuovi arrivi verranno ad aiutare una rosa già forte e competitiva, oltre a inserirsi in un gruppo eccezionale. Il mercato di gennaio non è mai facile, quindi bisogna fare molta attenzione. Credo che il valore del Benevento sia già alto: serviva solo puntellare la rosa per stare tranquilli. Questi ragazzi, se arriveranno con lo spirito giusto, ci daranno una grossa mano. Nello spogliatoio c’è un equilibrio fantastico e rovinarlo è molto facile, quindi va preservato. Penso che la società si sia mossa davvero molto bene".

Melara sulla vittoria conquistata contro l'Atalanta under 23

"C’era il sentore che la partita si potesse ribaltare. Il mister ha toccato i punti giusti. Romano si è comportato bene sulla sinistra e ci ha dato una grande mano: ogni azione era pericolosa. Siamo felici, anche per aver regalato un’emozione al presidente. Quando siamo arrivati la situazione non era bellissima, lo dico sinceramente. Ci siamo messi subito al lavoro per trasmettere lo stile del Benevento e chiarire le sue priorità. Questo non è un club da Serie C".

Melara ricorda l'anno della promozione in B

"Avevamo grosse difficoltà, era l’anno in cui il presidente si era allontanato da Benevento, ma ci è sempre stato vicino. È stato fatto un upgrade importante: oggi siamo un club di un’altra categoria".