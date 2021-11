Urlo strozzato in gola, ma così non va: il Benevento perde anche a Pisa I giallorossi cadono nella terza sconfitta consecutiva

Pisa - Benevento 1-0

Pisa (3-5-2): Nicolas; Hermannsoon, Leverbe, Caracciolo; Birindelli (35'st Marsura), Gucher (26'st Mastinu), Marin, Piccinini (35'st Di Quinzio), Beruatto; Masucci (16'st Sibilli), Cohen (35'st Cisco). A disp.: Livieri, Dekic, Seck, Spina, Quaini, Curci, Panattoni. All.: D'Angelo

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon (34'pt Elia); Ionita (10'st Lapadula), Calò (25'st Viviani), Acampora; Insigne, Sau (25'st Di Serio), Improta. A disp.: Manfredini, Tello, Vokic, Moncini, Masciangelo, Talia, Pastina. Brignola. All.: Caserta

Arbitro: Mariani di Aprilia. Assistenti: Pagliardini e Fontemurato. IV uomo: Marini. VAR e AVAR: Di Martino e Colarossi

Rete: 7'pt Cohen

Note: Ammoniti Insigne, Cohen, Letizia e Barba

SECONDO TEMPO

97' Termina la partita. Terza sconfitta consecutiva per i giallorossi

96' Gol di Improta! Ma viene tutto annullato a causa di una posizione di fuorigioco di Lapadula

90' Cinque minuti di recupero

83' Ammonito Barba

80' Doppio cambio Pisa: escono Piccinini, Cohen e Birindelli al posto di Di Quinzio, Cisco e Marsura

71' Entra Mastinu al posto di Gucher

70' Doppio cambio per il Benevento: entrano Viviani e Di Serio al posto di Calò e Sau

63' Destro di Birindelli che sorvola di poco la traversa

61' Entra Sibilli al posto di Masucci

60' Leverbe anticipa un passaggio di Improta per un Lapadula tutto solo in area

55' Entra Lapadula al posto di Ionita

55' Il Benevento spinge per il pareggio: sugli sviluppi di un angolo, Calò calcia dal limite, sulla traiettoria c'è Ionita che tira da buona posizione, ma la palla fa la barba al palo

53' Insigne lancia Improta che va di sinistro: Nicolas respinge

45' Comincia la ripresa

PRIMO TEMPO

48' Termina il primo tempo. Risultato parziale Pisa - Benevento 1-0

45' Tre minuti di recupero

42' Forte punizione di Calò dalla distanza: Nicolas para in due tempi

35' Nicolas! Insigne confeziona un ottimo passaggio a Ionita che calcia a botta sicura: l'estremo difensore nerazzurro compie un ottimo intervento deviando la sfera in calcio d'angolo

34' Problemi fisici per Foulon che non riesce a proseguire l'incontro: al suo posto entra Elia

29' Si fa vedere il Benevento: cross di Foulon, colpo di testa di Improta: Nicolas devia in angolo

18’ Ammonito Cohen per fallo su Barba

14’ Occasionissima Pisa: Beruatto serve ottimamente Masucci che si trova tutto solo al centro dell’area, ma calcia incredibilmente fuori

9' Insigne cade in area in seguito a un presunto tocco con un difensore avversario: Mariani lo ammonisce per simulazione

7' Pisa in vantaggio. Punizione dalla lunga distanza di Cohen: l'attaccante nerazzurro calcia direttamentre in porta e punisce Paleari per l'1-0 nerazzurro

5' Cross di Beruatto, Vogliacco non la colpisce bene e sfiora l'autogol

2' Sinistro di Acampora dal limite che si spegne sul fondo

0' Comincia la partita

LE SCELTE

Rispetto alle previsioni della vigilia, Caserta tiene in panchina Viviani e Lapadula. Regolarmente in campo Ionita che occuperà il ruolo di interno nel centrocampo formato insieme ad Acampora e Calò. In avanti sarà Sau a guidate l'attacco, supportato da Insigne e Improta. Torna in campo il tuttocampista di Pozzuoli dopo esattamente due mesi dall'infortunio subìto nel corso del match con il Cittadella. Tra i pali figura Paleari, mentre Vogliacco sostituirà lo squalificato Glik al centro della difesa. Il Pisa scenderà in campo con il 3-5-2. Il tecnico D'Angelo deve fare i conti con le pesanti assenze per squalifica di Touré, Nagy e Lucca, oltre a quella dell'infortunato De Vitis.

PRE PARTITA

Pisa e Benevento sono due squadre desiderose di riscattarsi dopo i recenti risultati. I toscani sono reduci da un ruolino di marcia nettamente rallentato rispetto a quanto visto nel corso del primo scorcio di stagione, con soltanto tre punti ottenuti nelle ultime cinque partite. Il Benevento, invece, vuole cancellare al più presto le due sconfitte casalinghe rimediate contro Brescia e Frosinone che non gli hanno permesso di tentare l'assalto al primo posto, attualmente distante otto lunghezze.