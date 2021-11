Benevento, Improta: "Contento del rientro, ma non meritavamo la sconfitta" Il calciatore giallorosso: "Abbiamo fatto un'ottima partita, da domani testa alla Reggina"

Nel post gara di Pisa - Benevento ha parlato Riccardo Improta, al suo rientro in campo a distanza di due mesi dall'infortunio:

“Sicuramente speravo in un risultato diverso. Sono contento del rientro, ma anche amareggiato perché non meritavamo la sconfitta. Abbiamo fatto un’ottima partita, decisamente migliore rispetto a quella con il Frosinone. È difficile parlare dopo una gara del genere. Non veniamo da un periodo positivo, ma occorre valutare partita dopo partita perché l’atteggiamento di oggi ci porterà sicuramente punti. Dobbiamo solo guardare avanti, solo così possiamo fare bene mostrando la voglia da squadra e non da singolo. Oggi venivo da due mesi di inattività, sono contento di stare bene: non ho accusato molto i novanta minuti. Devo continuare a lavorare per fare sempre meglio. Cosa ci sta mancando? Sicuramente la vittoria. Dopo le sconfitte si vede tutto un po' più nero. Non possiamo permettercelo, l'obiettivo è tornare a fare i tre punti. Già da domani cominceremo a preparare la partita con la Reggina con il solito impegno".

Ha poi proseguito: "Dobbiamo valutare come sono arrivate queste sconfitte. Quanto accaduto con il Frosinone sarebbe stato preoccupante, ma dopo quanto visto oggi non credo che stiamo vivendo un momento difficile. Tre sconfitte non sono da sottovalutare, ma dobbiamo continuare a fare sempre meglio. Non bisogna andare molto dietro ai risultati, ma soprattutto alle prestazioni e a ciò che facciamo giornalmente".

REGGINA - "Dobbiamo preparla al solito modo, senza pensare molto alla sconfitta di oggi. Siamo una grande squadre e ne usciremo tranquillamente. Il nostro obiettivo è battere la Reggina. Dobbiamo migliorare i piccoli errori commessi, bisogna solo lavorare".

INFORTUNIO - "E' stata dura perché inizialmente non sembrava un infortunio così grave. Sono riuscito a superarlo e ne sono felice".