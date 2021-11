Benevento, Letizia: "Non siamo preoccupati, la squadra c'è" Il capitano dei giallorossi: "Abbiamo fatto di tutto per evitare la sconfitta"

Subito dopo il triplice fischio ha parlato anche capitan Letizia che ha analizzato la sconfitta maturata all'Arena Garibaldi:

"Veniamo da tre sconfitte consecutive. Oggi non possiamo recriminare nulla perché abbiamo fatto un'ottima partita. Loro hanno capitalizzato un'occasione, mentre a noi è mancato solo il gol. Siamo amareggiati per il risultato che è l'unica cosa che conta. Siamo amareggiati, ma anche tranquilli. Dobbiamo lavorare, la squadra c'è. Faccio i complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto il possibile per evitare la sconfitta. Questo è il calcio, pensiamo alla Reggina".

CONDIZIONE FISICA - "Stiamo bene, può capitare un crampo come quello di Sau. A Foulon non sappiamo cosa sia successo. Penso che la squadra abbia corso per tutti i novanta minuti. Ci è mancato solo il gol".

RUOLO - "L'importante è giocare, poi a destra o a sinistra è lo stesso. E' sempre bello ritornare sulla fascia sinistra".

TIFOSI - "Vorrei dirgli che sabato devono venire allo stadio perché abbiamo fortemente bisogno di loro".