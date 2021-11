Benevento, Caserta: "Ci va tutto storto. Non posso rimproverare nulla" Il tecnico giallorosso: "Devo analizzare le prestazioni. I ragazzi hanno dato tutto"

Ecco le dichiarazioni di Caserta dopo la sconfitta rimediata a Pisa:

"Dopo una sconfitta l'umore non è positivo, ma resta la prestazione della squadra. Non è mancata la sfortuna, poi siamo stati poco cinici. I ragazzi hanno dato tutto. Dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare, altre soluzioni non ci sono. Sappiamo che dopo tre sconfitte non è facile, ma dobbiamo essere bravi a saper reagire. Alla squadra posso rimproverare poco o nulla. Ci sono state delle occasioni limpide che dovevamo sfruttare meglio, su questo dobbiamo migliorare. In alcune circostanze non siamo bravi a leggere la giocata giusta. Siamo stati cattivi, concedendo poco o nulla al Pisa. A mio avviso non abbiamo rischiato nulla. Solo Improta ha avuto 4/5 palle gol limpide. In questo momento ci va tutto storto, se andiamo ad analizzare le sconfitte sono tutte frutto di episodi".

EQUILIBRIO - "Nelle ultime tre partite abbiamo fatto zero punti, ma devo analizzare le prestazioni trovando l'equilibrio giusto. La qualità più importante di questa squadra è la voglia di lottare tutti insieme. I ragazzi sanno che bisogna dare sempre di più".

LAPADULA - "E' tornato dalla nazionale venerdì dopo tante ore di volo. Si è allenato con la squadra sabato, quindi avevo già deciso di farlo subentrare nel secondo tempo quando i ritmi si sarebbero abbassati. Non ci dimentichiamo che al suo posto ha giocato Sau che di certo non è l'ultimo arrivato. E' un signor calciatore che per questa squadra fa tanto e può fare tantissimo".

ELIA - "Per me Elia ha fatto una grande gara. Letizia a sinistra si sente di più a suo agio".

IMPROTA - "Sono molto contento del suo ritorno perché è un valore aggiunto. In questa squadra è essenziale. Peccato per il gol annullato".

PRESTAZIONE - "La prestazione mi fa ben sperare perché ho visto una squadra attiva e con la determinazione di ottenere qualcosa di importante. Con l'atteggiamento di questa partita possiamo arrivare lontano. Cerchiamo già da sabato di tornare alla vittoria perché è la cosa più importante".