Benevento, Foulon: si valuta l'entità dell'infortunio Il terzino effettuerà una ecografia

Si apre una settimana importante per il Benevento. Dopo le sconfitte maturate contro Brescia, Frosinone e Pisa, i giallorossi saranno chiamati al riscatto nel difficile incontro di sabato in programma al Vigorito contro la Reggina. Le attenzioni di Caserta e dello staff medico sono rivolte a Foulon. L'esterno difensivo, uscito alla mezz'ora del match dell'Arena Garibaldi, domani mattina effettuerà una ecografia per valutare l'entità del problema fisico. Si sospetta uno stiramento al quadricipite della coscia sinistra: una situazione da monitorare attentamente, in modo da poter definire i tempi di recupero al più presto.

Dopo la seduta di questa mattina svoltasi in terra toscana, la squadra è tornata nel Sannio in serata. Per domani è prevista una mattutina.