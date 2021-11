Benevento, Foulon salta la sfida con la Reggina L'ecografia ha confermato la distrazione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra

E' arrivato anche l'esito dell'ecografia per Daam Foulon. Il terzino che si è infortunato nella gara di Pisa ha rimediato una distrazione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra. Salterà quindi la sfida con la Reggina oltre al turno infrasettimanale con il Vicenza. Ma non sarà l'unico assente, non ci sarà nemmeno Glik che dovrà scontare altre due giornate di squalifica. Mancheranno quindi le alternative in difesa. Ma Caserta ha già sperimentato nuove soluzioni: all'Arena Garibaldi ha deciso di non sostituire Foulon con Masciangelo ma di affidarsi ad Elia sulla destra spostando Letizia a sinistra. Scelte che potrebbero accompagnare anche la prossima sfida con la Reggina. Sarà una tappa fondamentale per il Benevento che dovrà tornare far punti dopo le tre sconfitte di fila. Non sarà semplice allontanare la tensione soprattutto ad inizio gara, ecco perché capitan Letizia ha rivolto il suo appello ai tifosi: "Siate numerosi allo stadio, abbiamo bisogno di voi". Per ora però non decolla l'iniziativa “Tutti insieme al Vigorito”. L'ultimo dato aggiornato parla di 2455 biglietti staccati.