Hetemaj: "A Benevento sarà emozionante, ma dopo i saluti conterà solo vincere" Il centrocampista torna nel Sannio da avversario

L'ex di spicco del match tra Benevento e Reggina sarà Perparim Hetemaj. Il centrocampista finlandese si è trasferito in amaranto dopo il mancato rinnovo del contratto con il sodalizio di via Santa Colomba. Quello di sabato sarà il primo confronto da avversario dopo le due stagioni vissute nel Sannio. Intervistato dal Corriere dello Sport, si è focalizzato così sulle sensazioni in vista del match:

"Abbiamo iniziato la preparazione pensando al Benevento. Sappiamo che la Strega è stata strutturata per vincere. Ma anche noi siamo forti. Contento di quanto ottenuto sino ad oggi. In giallorosso mi sono trovato molto bene. Due anni belli e importanti per la mia carriera. Ho lasciato e mi hanno lasciato un buon ricordo. Partita emozionante per me. Ritroverò, con piacere, diversi compagni e amici. Ma dopo i saluti è certo che ci impegneremo per dare e ottenere il massimo".