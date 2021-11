Lotta alla violenza di genere, il Benevento donerà il pallone a una tifosa L'iniziativa della società che segue quella promossa dalla Lega B

Oggi si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Per l'occasione, la Lega B ha promosso l'iniziativa di far giocare la prossima giornata di campionato con un pallone speciale realizzato da Kappa. Lo stesso ha dei richiami di colore rosso, simbolo caratteristico della ricorrenza. Il Benevento ha deciso di andare oltre. Prima del fischio d'inizio del match con la Reggina, verrà scelta una tifosa presente al Vigorito alla quale i due capitani doneranno il pallone. Un gesto importante che mette in risalto l'importanza della giornata, ma anche la sempre più crescente partecipazione delle donne al mondo del calcio.

Intanto domani scadrà la promozione "Tutti insieme al Vigorito". Ieri sera si contavano 2571 emissioni, alle quali occorre aggiungere i 230 biglietti acquistati nella normale prevendita. Da Reggio Calabria si contavano 177 tagliandi venduti per il settore ospiti.